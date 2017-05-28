بالصور || سخرية وهجوم على مصطفى شعبان بعد عرض أولى حلقات «اللهم إنى صائم»

تعرض الفنان مصطفى شعبان لهجوم وانتقاد كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أنه تصدر تريند تويتر، عند عرض أولى حلقات مسلسله الرمضاني الجديد "اللهم إنى صائم".

وأثارت الشخصية التي يقدمها في المسلسل استنكار الكثيرين بعد أن رأوا أنه تكرار لما قدمه في المواسم الماضية.

وقالت "رانيا الجيار": ‏"بحس إن مصطفى شعبان كل سنة وهو بيختار سيناريو المسلسل بيقول للمخرجين.. قولي أفشل وأهبط فكرة عشان أعملها".

فيما سخر "حمدي" قائلا: "مصطفى شعبان أسوأ ظاهرة في رمضان"، وعلق آخر: ‏"هو مصطفى شعبان مش حاسس بالذنب من اللي بيعمله ده بقاله 4 سنين، مش حاسس أنه بقى مهروس أوي ومبيضحكش يعني".

وقال "خالد": ‏"مصطفى شعبان عامل مسلسل في رمضان اسمه اللهم إني صائم وحاسس أن الاسم لايق جدًا على أعمال الفنان".