تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

سمر العشري

ال النجم عادل إمام، إن حادث استهداف الأقباط في المنيا، الجمعة، يُعد ضربة موجهة لمصر كلها وليس للمسيحيين فقط، فهم يحاولون ضرب وحدتنا الوطنية وهذا لا يمكن أن يحدث أبدًا.

وأكد "إمام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في "مساء dmc"، أنه سمع خطاب الرئيس السيسي، ويرى أنه من أقوى الخطابات وأجرأها، مشددًا على أنه مع الرئيس في ضرب الإرهابيين في منبعهم، متابعًا: "اشمعنى الفرنساويين ضربوا ليبيا".

وأضاف أننا جميعنا كمواطنين لازم نضع أنفسنا في موقف المحارب، كل في مجاله، لخدمة البلد.

عادل إمام: خطاب الرئيس السيسي هو الأجرأ.. و"اشمعنى الفرنساويين ضربوا ليبيا"

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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