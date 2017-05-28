أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات بعد الزيادة الجديدة

سمر العشري

قررت وزارة التموين والتجارة مع دخول شهر رمضان المبارك رفع أسعار اللحوم “السودانية الطازجة، بالإضافة إلى اللحوم البرازيلية المستوردة”، في المجمعات الإستهلاكية، كما تقرر أن يتم رفع أسعار الدواجن المطروحة ايضًا داخل المجمعات الاستهلاكية لكي تتماشى مع الارتفاعات التي طرأت على جميع أنواع السلع داخل الأسواق المصرية ولا تتسبب في خسائر مالية للوزارة.

ورد في التصريحات الأخيرة الصادرة من وزارة التموين ووزارة الزراعة، أنه قد تقرر رفع عدد من الأسعار داخل المجمعات خلال الأيام القليلة الماضية.

ارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة داخل المجمعات إلى 80 جنيهًا، مقارنة بسعرها قبل ذلك والذى كان 75 جنيهًا، من جهة أخرى ارتفعت سعر اللحوم المستوردة البرازيلية داخل المجمعات إلى 69 جنيهًا للكيلو بدلل من أن كان في السابق بـ48 جنيهًا بزيادة 21 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن المجمدة، وصل سعرها داخل المجمعات إلى 31 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، حيث ارتفعت الاسعار بواقع 6 جنيهات مرة واحدة.

ارتفع سعر اللحوم المفرومة الطبق داخل المجمعات وزن 350 جرامًا من 19 جنيهًا إلى 25.

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممدوح رمضان، على هذه الزيادة في الأسعار، والتي قد شهدتها أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية مؤكدًا على نفاد الكميات القديمة، حيث قال:”إحنا بنبيع السلع بسعر التكلفة، والشركات لا تحقق أي هامش ربح، فـ التكلفة حكمت علينا”.

وقد أكمل ممدوح رمضان، في تصريحاته الصحفية قائلاً: “أي سلعة ليها سعرين بتخلق سوق سوداء”، وتابع قائلاً: “ما ينفعش كيلو اللحمة المستوردة يتباع في القطاع الخاص بـ 80 جنيه وفي المجمعات الاستهلاكية بـ 48 جنيه”، وأضاف ايضًا: “الفرخة في القطاع الخاص بـ 40 جنيه وفي المجمعات بـ 25 جنيه”.

وقد تابع ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، في تصريحاته الصحفية قائلاً: “المواطن كان بيروح المجمع مش بيلاقي الفراخ واللحمة بسبب إنهم بيتهربوا لأصحاب الأنشطة التجارية”، وختم تصريحاته قائلاً: “في إيه الفايدة من تخفيض السلع وهي مش بتوصل للمواطن، ولا نوفرها بسعر التكلفة والمواطن يلاقيها”.​

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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