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منير فخري عبد النور: التصدير لليابان له أثر عظيم على السوق المصري

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منير فخري عبد النور: التصدير لليابان له أثر عظيم على السوق المصري منير فخري عبد النور: التصدير لليابان له أثر عظيم على السوق المصري

التحرير

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قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، مساء السبت، إن عملية التصدير لليابان كانت شهادة ثقة معتمدة استغلت للانطلاق وفتح أسواق مصرية في الخارج بجانب السوق المحلية، موضحًا أنه «استطاع دخول أستراليا، خاصةً السلع الغذائية في سوق مربى الفراولة والبرتقال، وبعدها فتحت أمامه فرص تصديرية كثيرة خارج ، وسيطروا علي سوق المربات في بعض الدول».

وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج «مش بالكلام»، عبر فضائية «المحور»، أنه ليس لديه مانع أن يكون لديه نشاطًا سياسيًا بجانب عمله الأساسي، مشيرًا إلى أنه انضم لحزب الوفد في عام 1977، من خلال التبرع بمبلغ 3 الآف جنيه ورئيس الحزب اعتبره مبلغ كبير، ولكنه أخذه واشترى به سيارة 128 معدلة بـ2400 جنيه.

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