فيديو| مفيد فوزي: «أنا محسوب على مبارك وعدم دعوتي لحوار السيسي مهزتنيش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الإعلامي مفيد فوزي أمنيته في إجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فوزي خلال لقائه اليوم السبت بالإعلامية بسمة وهبي، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن السيسي لم يدعه لإجراء حوار، موضحا: "الرئيس في مصر هو الذي يختار المحاور، وفي زمن مبارك كان هناك 11 اسما وهو الذي يختار من يحاوره من بينهم"، متابعا: "بس أنا ميهمنيش ولا يهزني سواء اختاروني ولا لا".

وأضاف: "أنا محسوب على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، مردفا: "للسيسي الولاء ولمبارك منتهى الوفاء".

شاهد أيضا

واعتبر فوزي أنه لايوجد أي إعلامي يشبهه حاليا، وقال: "مفيش حد بعد مفيد فوزي واعتبروها نرجسية بقى"، منوها: "كل شخصية وليها بريقها وثقافتها، بس اللي يعرف يعمل حديث المدينة بعدي هو الإعلامي وائل الإبراشي".