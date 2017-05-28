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خامنئي يهاجم السعودية: أشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار

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مصراوي Masrawy

خامنئي يهاجم : أشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار

10:11 م السبت 27 مايو 2017

خامنئي يهاجم السعودية: أشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار

آية الله على خامنئي

طهران - (د ب أ)

انتقد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي، اليوم السبت، سياسات حكام المملكة العربية السعودية، بعد أيام من انقعاد قمة في الرياض اتهم خلالها العاهل السعودي إيران برعاية الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن خامنئي قوله خلال فعالية دينية أقيمت في إيران عصر اليوم السبت إن "المجتمع الإسلامي كسائر المجتمعات الأخرى يواجه بعض المشاكل، فبعض الأشخاص غير الأكفاء كالسعوديين باتوا اليوم يتحكمون بمصير جمع من الأمة الاسلامية".

وأضاف خامنئي: "إن السعوديين أشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار"، وقال إنهم "كالبقرة الحلوب بالنسبة لأمريكا".

يذكر أن خامنئي بموجب الدستور الإيراني، هو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع الشؤون الاستراتيجية للبلاد، باعتباره المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد قال خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأسبوع الماضي إن "إيران هي رأس الإرهاب العالمي .. ولكننا لا نأخذ الشعب الإيراني بجريرة نظامه".

واعتبر الملك سلمان أن "النظام الإيراني وحزب الله والحوثيين وداعش والقاعدة متشابهون".

وانتقدت إيران بشدة صفقة سلاح أمريكية – سعودية ضخمة أبرمت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد للسعودية.

وكان ترامب قد هاجم إيران خلال زيارته للسعودية وقال إنه "يجب على كل الدول التي تملك ضميرا أن تعمل معا لعزل إيران".

ورد روحاني بانتقاد قيادة ترامب قائلا "ما زلنا لا نعرف ما هي خطط الأمريكية الجديدة وما الذي تريده".

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بعد ان اقتحم متظاهرون السفارة السعودية في طهران وأشعلوا النار في جزء من المبنى، وذلك ردا على تنفيذ الإعدام بحق رجل دين شيعي من قبل السلطات السعودية.

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