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وزير الزراعة لمصراوي: الإعلان عن أسعار ضمان القطن خلال أيام

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة لمصراوي: الإعلان عن ضمان القطن خلال أيام

09:19 م السبت 27 مايو 2017

وزير الزراعة لمصراوي: الإعلان عن أسعار ضمان القطن خلال أيام

قطن

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من المقرر الإعلان عن أسعار ضمان محصول القطن الموسم الحالي خلال أيام.

ويعني سعر ضمان القطن أن تلتزم الوزارة بتلقي المحصول من المزارعين بالأسعار التي حددتها في بداية الموسم.

وأشار البنا، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إلى أن الوزارة تسعى للتعاقد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطن، لشراء الأقطان من المنتجين بسعر مناسب، بجانب التعاون مع مجلس النواب لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، لتجريم عمل "الدواليب الأهلية".

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتماماً بحماية الأصناف من الخلط والحفاظ على بذور الإكثار، وتنقية الأصناف من الأقطان الغريبة، وفتح أسواق جديدة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية للقطن فائق الطول، بالإضافة إلى تنفيذ القانون رقم 4 الخاص بتوزيع تقاوي الإكثار، بحيث لا يتم زراعة أى أصناف بخلاف الأصناف المحددة لكل منطقة.

وأوضح البنا، أن معهد البحوث الزراعية يستهدف استنباط أصنافًا جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، وتوفير الاحتياجات الفعلية للقطن للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن.

وطالب وزير الزراعة، من الفلاحين الالتزام بمعايير الجودة والأمن من خلال الحفاظ على عدم خلط البذور، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تطوير زراعة المحصول وعوده إلى سابق عهد، مشيرًا إلى وصول عدد المساحات المنزرعة من محصول القطن نحو 200 ألف فدان منذ بدء الزراعة.

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