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حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

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حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

برج القوس

مهنياً: يوم جيد وأكثر ايجابية من السابق، تحلّق فيه عالياً وتنفّذ الرغبات وتحافظ على أسرارك

عاطفياً: يعاتبك الشريك بسبب انشغالك الدائم وابتعادك عنه، لكن ما إن تبين له الأسباب حتى يتفهم الوضع

صحياً: عليك القيام بما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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