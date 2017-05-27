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حظك اليوم برج الثور الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم

عاطفياً: إنسَ الماضي وابدأ مجدداً مع الحبيب وحاول أن تتعاطف مع مشاكله وأن تجد معه الحلول المناسبة

صحياً: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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