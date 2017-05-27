لحظياً.. سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري

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سعر الدولار اليوم في مصر، شهدت تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً في أسعار العملة الأمريكية بمعظم البنوك المصرية حيث سجل الدولار في أغلب البنوك مبلغ 18.05 جنية مصري، فريق مصر 365 يتابع معكم، سعر الدولار، لحظة بلحظة وتحركات سعر الدولار الأمريكي ونقدم تغطية مميزة بأعلي سعر لشراء الدولار بالبنوك وكذلك أقل سعر لبيع الدولار وننشر تحديث لحظي لسعر الدولار بالسوق السوداء، أخبار الدولار في السوق المصرفية من ناحية العرض والطلب، بيان بأحدث أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة.
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، افضل سعر لشراء الدولار اليوم، ويحدث دائما حالة توقف سعر التداول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بجميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وهذا بسبب الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، على أن ترجع لممارسة عملها يوم مع بداية الأسبوع الجديد.
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ملخص أسعار الدولار اليوم الجمعة بالبنوك
18.05
أفضل بنك تشتري منه الآن:
البنك الأهلي المصري
18.07
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك المشرق
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.08 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.
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- تنبيه: وصلت إلينا من خلال جوجل في الأغلب، في المرة المقبلة ربما لا نكون متواجدين، ابحث عنا بكلمة – سعر الدولار مصر 365 – أو قم بالدخول مباشرة إلي Misr365.com.
سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|18.0500
|18.1500
|مصرف ابو ظبي
|18.0500
|18.1500
|البنك المصري الخليجي
|18.0000
|18.1000
|البنك الأهلي
|17.9500
|18.0500
|بنك البركة
|18.0500
|18.1300
|بنك القاهرة
|17.9500
|18.0500
|بنك الاسكندرية
|18.0500
|18.1500
|البنك العربي الافريقي
|18.0000
|18.1000
|البنك المركزي
|18.0259
|18.1288
|بنك مصر
|17.9500
|18.0500
|بنك بلوم مصر
|18.0000
|18.1000
|كريدي أجريكول
|18.0500
|18.1500
|بنك التعمير والإسكان
|18.0500
|18.1500
|بنك بيريوس
|18.0500
|18.1500
|بنك قناة السويس
|18.0000
|18.1000
|المصرف المتحد
|18.0000
|18.1000
|البنك التجاري الدولي
|18.0000
|18.1000
|المصري لتنمية الورادات
|18.0200
|18.1200
|البنك الأهلي المتحد
|18.0500
|18.1500
|بنك المشرق
|18.0700
|18.1700
|بنك الاستثمار العربي
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي اليوناني
|18.0500
|18.1500
|بنك HSBC
|18.0500
|18.2000
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تحركات قوية للدين العام ومعدلات الإيداع بعد قرار رفع سعر الفائدة
علق المحلل المالي وخبير أسواق المال وائل النحاس، قائلا أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة نحو 2 في المائة، على العائدات الائتمانية والإقراض، يمثل خطر كبير على الدين العام المصري، لأنه سوف يتحرك بشكل كبير بعد تطبيق القرار، وأوضح أن البنك المركزي قد اتخذ هذا القرار في محاولة للإستحواذ على رضا صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على المسئولين في صندوق النقد الذين سبق وصرحوا أن مصر لن تتمكن محاربة نسب التضخم المرتفعة إلا إذا رفعت قيمة الفائدة، مضيفا أن القرار تسبب بتحرك عائدات الإيداع في مصر.
500 مليار جنيه حجم الضرائب المهدرة سنويا
صرح الخبير الاقتصادي، الدكتور “هاني توفيق” أن وزارة المالية بدأت في اتخاذ قرارات سليمة وهادفة في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم لتصل إلي معدلات خطيرة والتي تخطت 32,6 % ولارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وذلك من خلال برنامج الحماية المجتمعية، وذلك لخفض الضرائب على محدودي الدخل.
وأضاف “توفيق” أن لابد من مواجهة الأزمة بتفعيل منظومة الضرائب بشكل صحيح وتحصيلها من الفئات التي تحصل علي دخل عالي مثل المهندسين والأطباء وغيرهم من الذين يتهربون من الضرائب, وفي المقابل تقليل العبء على الفئات محدودة الدخل و المنعدمة، مؤكداً بذلك أن نتاج هذه العملية سيوفر للدولة حوالي 500 مليار جنية من الأموال المهدرة كل عام من حصيلة الضرائب في مصر.
خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع سعر الفائدة يؤثر سلبيا على أداء البورصة
صرح الدكتور محمد دشناوي خبير أسواق المال والأعمال، قائلا أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته لجنه السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يعتبر قرار إيجابي على الاقتصاد المصري من الناحية النظرية، إلا أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على آداء البورصة المصرية. وأضاف الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن هذا القرار سوف يأخذ البورصة المصرية في اتجاه تصحيح قوي، ورغم ذلك فإن أي قرار اقتصادي جديد يتم تطبيقه لا بد أن يكون له جانب آخر سلبي، بالإضافة إلى فاتورة يجب دفعها.
خبير اقتصادي يؤكد بالأرقام فداحة قرار البنك المركزى
صرح الدكتور هانى توفيق، معلقا على قرار محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي على الإيداع والإقراض. ،مؤكدًا على أن هذا القرار يمثل خطأ كبير، حيث أشار إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن العجز في الموازنة قد وصل حتى الآن إلى 3 تريليون جنيه، ومع تطبيق القرار سوف يضاف على هذا المبلغ فائدة بمقدار 2% ، ليزيد على عجز الموازنة 60 مليار جنيه.
وأضاف “توفيق” بأن هذة الزيادة ليست في مصلحة المواطن، وأكد علي أن هناك عدداً من الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها دون أن يتم رفع سعر الفائدة وأن هذا القرار سيؤثر في الأسعار، وأضاف الخبير الإقتصادي انه كان من الممكن ان يتفادي قرار زيادة سعر الفائدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.
نائبة برلمانية “انت اللي غرقتنا بقرار التعويم”
صرحت النائبة “جليلة عثمان” عضو مجلس النواب، أن المجلس لا يمارس مهامه في مراقبة محافظ البنك المركزي وأكدت انه مقرر بحكم القانون، وأضافت “جليلة” أن الرقابة البرلمانية منحصرة على الأجهزة التنفيذية بالدولة، وأضافت “هو ده اللي مغرقنا بارتفاع الأسعار التي نشتكي منها” و أكدت أن المحافظ هو المسؤول عن سلبيات قرات تعويم الجنية لعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين من جشع التجار.
وفي نهاية تصريحاتها أضافت أنها كانت تتوقع أن يصل سعر الدولار الى مستوي العشرة جنيهات وان أسعار الدولار قفزت وأصبحت فوق مستوي 18 جنية مما جعله السبب الرئيسي في زيادة نسبة الدين العام و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك الحوار خلال ورشة العمل المنظمة من قبل معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب والتي كانت تحت عنوان “السياسات المالية والنقدية” والتي انعقدت يوم 11 من الشهر الجاري.
الدولار يشهد أعلي مستوياته في 2017
استقر سعر الدولار اليوم عند أعلي مستوي له منذ قرار “المركزي” بتحرير سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.
جدير بالذكر ان سعر الدولار الأمريكي شهد أعلي صعود له في 2017 وذلك بعد الانتخابات الأمريكية وفوز “ترامب” برئاسة الولايات المتحدة الأمريكي، وظل مستقراً في الشهر الحالي عند أعلي مستوياته لهذا العام وذلك بعد تقارير أسعار المنتجين ومؤشرات سوق العمل والتي عززت التوقعات بأن ترتفع أسعار الفائدة مجدداً من خلال “البنك المركزي الأمريكي”.
جدير بالذكر أن العملة الأمريكية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% وسط شكوك ومخاوف من سياسات “ترامب”، وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 1.2% منذ فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وانخفض الدولار أيضاً بنسبة طفيفة ليستقر عند 113.81 ين ياباني.
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