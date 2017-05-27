الشرطة الماليزية تعلن القبض على 6 أشخاص للإشتباه بصلتهم بـ"داعش"

كوالامبور - (د ب ا):

أفادت الشرطة الماليزية، في بيان صحفي اليوم السبت، بالقبض علي ستة رجال في عدة ولايات بالبلاد للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وجرت عمليات القبض في الفترة من 23إلى 26 من الشهر الجاري، بحسب صحيفة" آشيان كوريسبوندنت" الماليزية.

من جهة أخرى، أفادت قناة" نيوز آشيا "الإخبارية أن الاعتقالات جرت في أربع ولايات وشملت القبض على شقيقين - وهما مدرس ديني في بيراك ورجل أعمال عبر الإنترنت في كيداه - لدعمهما أنشطة وحركات داعش في سورية ولصلاتهما بالناشط المتشدد المعروف محمد فضيل عمر.

يشار إلى أن ماليزيا ألقت القبض على أكثر من 250 شخصاً في الفترة بين عامي 2013 و2016، للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة ترتبط بتنظيم "داعش".

غير أنه تتوفر احصائيات من جانب الشرطة الماليزية عن عدد الاشخاص الذي تم القبض عليهم لصلتهم بداعش منذ بداية العام الحالي .