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اليوم.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر

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اليوم.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر اليوم.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر

التحرير

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يشهد اليوم السبت، الأول من شهر رمضان، حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، وقت صلاة الظهر، حسبما كشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

ويحين التعامد فى الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفى ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأى نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تمامًا.

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وذكر معهد أبحاث الشمس، أن زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة ستكون مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أى لا يفصلها عن التعامد التام (بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة) سوى 0,07 من الدرجة .

جدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويًا، الأولى يوم 27 مايو والثانية يوم 15 يوليو، لكن موافقتها هذه السنة لليوم الأول من رمضان جعل من دخول وقت أول صلاة ظهر فى رمضان حدثًا فلكيًا شيقًا للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثري.

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التحرير

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