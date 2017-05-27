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حمدي زكي يستفسر عن مصيره مع الأهلي

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حمدي زكي يستفسر عن مصيره مع الأهلي حمدي زكي يستفسر عن مصيره مع الأهلي

التحرير

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طلب محمد حمدي زكي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي إنبي، من مسؤولي الكرة بالنادي، تحديد موقفه النهائي، من حيث عودته للقلعة الحمراء، أو الرحيل.

وتواصل "زكي" مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، متسائلًا عن موقف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، من عودته.

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ورفض اللاعب فكرة مد الإعارة مرة أخرى لنادي إنبي، أو الدخول في صفقة متبادلة، مؤكدًا لمدير الكرة، أنه يريد الرحيل في حالة عدم حاجة البدري له.

وقال عبد الحفيظ، إنه في نهاية الموسم سيتم إبلاغ اللاعب بالموقف النهائي له.

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