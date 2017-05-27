سلاح الجو الليبي: تعاونا مع مصر في غارات «الرافال» على درنة

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ذكر سلاح الجوى الليبي، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية، مساء الجمعة في درنة.

وأشار "السلاح"، فى بيان صحفى، إلى أن العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصرى مقاتلات حديثة من طراز رافال المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقاً، وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية .

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وأضاف سلاح الجو الليبى، أن هذه العملية تأتى فى إطار سلسلة عمليات تمهيدًا لدخول القوات البرية للجيش الليبة لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين .

وأكد أن العملية كانت ناجحة، وأن خسائر إرهابيى تنظيم القاعدة المستهدفين من القصف كانت كبيرة فى العتاد والأرواح.