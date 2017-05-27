أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سلاح الجو الليبي: تعاونا مع مصر في غارات «الرافال» على درنة

Google+ Print
سلاح الجو الليبي: تعاونا مع مصر في غارات «الرافال» على درنة سلاح الجو الليبي: تعاونا مع مصر في غارات «الرافال» على درنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكر سلاح الجوى الليبي، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية، مساء الجمعة في درنة.

وأشار "السلاح"، فى بيان صحفى، إلى أن العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصرى مقاتلات حديثة من طراز رافال المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقاً، وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية .

شاهد أيضا

وأضاف سلاح الجو الليبى، أن هذه العملية تأتى فى إطار سلسلة عمليات تمهيدًا لدخول القوات البرية للجيش الليبة لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين .

وأكد أن العملية كانت ناجحة، وأن خسائر إرهابيى تنظيم القاعدة المستهدفين من القصف كانت كبيرة فى العتاد والأرواح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب