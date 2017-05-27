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السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

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مصراوي Masrawy

يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

12:33 ص السبت 27 مايو 2017

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

القاهرة- أ ش أ:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية ، أعرب خلاله عن ادانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابي الذي تعرض له عدد من المواطنين المصريين صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي المتجه من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا.

وأكد خادم الحرمين الشريفين تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب وشعبها للتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها. وأعرب الملك سلمان عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادث، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه لحرص الملك سلمان على تقديم التعازى في ضحايا الحادث، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصرى والسعودى، ومشدداً على أن الإرهاب أصبح يمثل خطراً وتهديداً للأمن القومي العربي يجب مواجهته بصورة شاملة.

وأكد الرئيس السيسي فى هذا الإطار على أهمية قيام مركز مكافحة الفكر المتطرف الذي تم تدشينه مؤخراً فى الرياض بدوره في هذا المجال.​

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