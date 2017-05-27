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السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

12:33 ص السبت 27 مايو 2017

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

القاهرة- أ ش أ:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً بالبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث وجه خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف صباح اليوم عدداً من المصريين الأبرياء على الطريق الصحراوى الغربى المتجه من محافظة بنى سويف إلى محافظة المنيا.

وقد أكد الرئيس السيسي أن هذا الحادث لن يمر بدون معاقبة المسئولين عنه، ولن تهدأ أجهزة الدولة قبل أن ينالوا جزاءهم الذى يستحقوه على هذه الجريمة الخسيسة.

وأشار إلى أن تلك الأعمال الدنيئة ما هى إلا محاولة من أولئك الذين يسعون للنيل من وحدة الشعب المصرى وتهديد أمنه واستقراره.

ومن جانبه أعرب البابا تواضروس الثانى عن ثقته فى قيام الدولة المصرية بملاحقة مرتكبى هذا الحادث لينالوا عقابهم، مشيراً إلى تماسك ووحدة الشعب المصرى أمام ما يواجهه من تحديات وصعاب، وقدرته على الصمود أمام الشدائد بتلاحم نسيجه الوطنى.

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