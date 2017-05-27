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بعد نداءه له.. ترامب يرد على السيسي

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بعد نداءه له.. ترامب يرد على السيسي بعد نداءه له.. ترامب يرد على السيسي

التحرير

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف إلى جانب الرئيس عبد الفتاح  والشعب المصري كله اليوم في المعركة لهزيمة الإرهابيين.

وأضاف: "أمريكا توضح لأصدقائها وحلفائها أنه يجب حماية الطوائف المسيحية بالشرق الأوسط وعقاب كل من يساعد القتلة".

وفي بيان أصدره مكتبه الصحفى قال ترامب إن "الإرهابيين يخوضون حربا ضد الحضارة، وعلى جميع من يقدّرون قيمة الحياة أن يواجهوا هذا الشر وأن يهزموه".

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ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه كلمة إلى الأمة، تعقيبًا على الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، دعا فيه "ترامب" إلى تنفيذ استراتيجيته في مواجهة الإرهاب.

ويذكر أن الهجوم الإرهابي أسفر عن وفاة 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين من الأقباط.

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التحرير

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