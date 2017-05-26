بالفيديو- وزير الصحة يُجري عمليتين لسيدة وطفلة من مصابي حادث المنيا

كتب- أحمد جمعة ومحمود مصطفى وهاجر حسني:

أجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الجمعة، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.

وقام وزير الصحة -خلال ترأسه فريق طبي يشارك بإجراء الجراحة للمصابين-، بعملية ترقيع وتر أكيلس للساق اليسرى لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا كانت بين المصابين.

وكما شارك وزير الصحة في إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، حيث تم استخراج طلقة نارية من أسفل الحوض، حسبما قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب وزارة الصحة.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.