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حظك اليوم برج القوس السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر

عاطفياً: تلجأ إلى تغيير في علاقتك بالشريك لتكسرا الروتين الذي تعيشانه منذ مدة

صحياً: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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