وزير الصحة لمصراوي: تعاملنا مع حادث المنيا مثل تفجير مانشستر ببريطانيا
وزير الصحة لمصراوي: تعاملنا مع حادث المنيا مثل تفجير مانشستر ببريطانيا
10:41 م الجمعة 26 مايو 2017
كتب - أحمد جمعة ومحمود مصطفى:
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه تم إجراء 9 عمليات جراحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر، اليوم الجمعة، على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات لنقل الأقباط بمحافظة المنيا.
وأوضح وزير الصحة والسكان، في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر أجراء عمليتين جراحيتين لمصابين اثنين غدًا السبت، حيث تم استدعاء استاذ متخصص في جراحة الكتف من جامعة عين شمس لإجراء العملية، مشيرًا إلى أن حالة المصابين مستقرة حالياً.
وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة.
وأضاف وزير الصحة: "تعلمنا مع الحادث مثلما تعاملت إنجلترا مع الحادث الإرهابي في مدينة مانشستر، حيث تم تجميع المصابين في مستشفى واحد، وتم تجميع كافة الخبرات بجميع التخصصات من مخ وأعصاب وعظام ونساء وجراحة عامة للتعامل مع المصابين الوافدين من المنيا".
وقرر وزير الصحة صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بمستشفى معهد ناصر تقديرًا للجهود التي بذلوها في علاج المصابين.
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