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حظك اليوم برج السرطان السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة

عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، وتنسجم مع طباعه وتشعر أنك تتفق معه

صحياً: القلق الذي يحرمك النوم سببه ضغوط العمل الكبيرة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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