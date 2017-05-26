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رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط

10:32 م الجمعة 26 مايو 2017

رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط

كتب- أحمد جمعة ومحمود مصطفى وهاجر حسني:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا قوة وسننتصر في النهاية علي الاٍرهاب، مضيفا أن الأمن القومي المصرى يتم حمايته من داخل وخارج القطر المصرى، خاصة وأن الهدف من هذه العمليات الإرهابية هو ضرب النسيج الوطني المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر، أنه سيكون هناك اجراءات سيتم اتخاذها تجاه هذه العملية الإرهابية التي تستهدف جميع المصريين، متابعًا: "بدأنا في إجراءات مكافحة الإرهاب بضرب معاقله وهذا ما أعلن الرئيس عنه اليوم".

وأضاف إسماعيل، إن "الأمن القومي لمصر يبدأ من خارج أراضيها وأن ضرب قواعد الإرهابيين خارج يمثل بداية فقط".
    
وأكد إسماعيل أن بصدد اتخاذ إجراءات لحماية الأقباط والمصريين بصفة عامة من الاستهداف.

وسأل أحد الأقباط رئيس الوزراء عن رضاءه عن إجراءات حماية الأقباط، فرد رئيس الوزراء: "كلنا مصريون، والأقباط مصريين، ونعمل جميعا لحماية الشعب المصري، وهذه العمليات لن تزيدنا إلا قوة".

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد قام بزيارة إلى مقر معهد ناصر، قادما من محافظة المنيا، وذلك لزيارة مصابى حادث المنيا الإرهابى، والوقوف علي الخدمات العلاجية التي تقدم للمصابين من ضحايا الحادث بعد أن رفعت وزارة الصحة حالة الاستعدادات القصوي لاستقبال مصابي الحادث وتقديم كافة الرعاية الصبية اللازمة لهم.

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