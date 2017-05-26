محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الجمعة، الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة تنفيذ 100%.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بلغ 48 ألفًا و112 فدانًا، منها 732 فدانًا تابعة للوحدات المحلية (9 حالات تعدي)، و28 فدانًا تابعة لهيئة الأوقاف (4 حالات تعدي)، و200 فدانًا تابعة لهيئة الآثار (8 تعديات)، و42 فدانًا تابعة لهيئة الثروة السمكية (31 حالة تعدي)، وفدان تابع لهيئة السكة الحديد (463 تعدي)، و43 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية (182 تعدي)، و4 آلاف و109 أفدنة تابعة لمدينة العاشر من رمضان (39 تعدي).

وأوضح المحافظ أن إجمالي حالات التعدي 736 حالة، تمت إزالة 731 حالة منها على مساحة 11 ألفًا و530 فدانًا، وتقنين أوضاع 5 حالات على مساحة 36 ألفًا و582 فدانًا؛ ليصل إجمالي تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة 100%.​