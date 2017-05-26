أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

بالفيديو || السعودية تنتظر حدثا خطيرا يوم 7 رمضان

Google+ Print
بالفيديو || السعودية تنتظر حدثا خطيرا يوم 7 رمضان بالفيديو || السعودية تنتظر حدثا خطيرا يوم 7 رمضان

بدأت عناصر مجهولة في تبني الحشد لثورة شعبية يوم 7 رمضان في المملكة العربية ، بهدف إسقاط النظام ونشر الفوضى في البلاد بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح السجناء والحصول على الكرامة.
 
الدعوة التي بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخُصصت لها قناة على موقع "يوتيوب"، تعمل على بث مقاطع تظهر السلبيات في المجتمع السعودي، وتحرض الشعب للخروج على الملك سلمان بن عبد العزيز، واتهامه بتدمير ثروات البلاد، ويزعمون أن القمة الأخيرة التي عقدتها القيادة السعودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ، بمثابة "فتح خزائن" الرياض لأمريكا متجاهلة الهدف الأساسي منها وهو محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
 
أصحاب الدعوة يستهدفون بشكل أساسي أيضا، ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته وزير الدفاع، واتهامه بتبديد أموال الشعب في حرب اليمن.
 
اللافت في دعوة الفوضى يوم 7 رمضان، تفاعلها بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اندلاع الخلافات بين السعودية وقطر على خلفية تصريحات الأمير تميم بن حمد ضد الرياض والعواصم الخليجية الأخرى.
 
 
 
 
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أوكسفام: النهج المتشدد لقمة مجموعة السبع المتأثر بترامب بشأن الهجرة "فضيحة"

أوكسفام: النهج المتشدد لقمة مجموعة السبع المتأثر بترامب بشأن الهجرة "فضيحة"

بالفيديو.. مستشار الكنيسة: «بنضرب في ليبيا وسايبين جوه»

بالفيديو.. مستشار الكنيسة: «بنضرب في ليبيا وسايبين جوه»

فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»