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30 مايو.. بدء المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في الزمالك

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30 مايو.. بدء المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في الزمالك 30 مايو.. بدء المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في الزمالك

التحرير

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أعلن غانم سلطان المدير الفنى لقطاع الكرة بنادي ، بعد الاجتماع مع إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة المرحلة الأولى لاختبارات قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، والتي ستبدأ من 30 مايو الحالى وحتى 14 يونيو المقبل.. والتي جاءت كالتالي:

◄ قطاع الناشئين مواليد 99 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 يومى الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع على مدار ثلاثة اسابيع وهي ايام 30/5 ، 31/5 ، 6/6 ، 7/6، 13/6 ،14/6 تبدأ من الساعه 9.30 مساءا وسعر استماراة الاختبارات 20 جنيها.

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◄ مدرسة الكرة مواليد : 2004 ، 2005 ، 2006 ،2007 ، 2008 يومى الاحد والاثنين من كل اسبوع على مدار اسبوعين وهي 4/6 ، 5/6 ، 11/6 ، 12/6 من الساعه 9.30 مساءا واستمارة الاختباات 20 جنيها.

ويرأس قطاع الناشئين بالزمالك الكابتن محمد صلاح؛ فيما يرأس مدرسة الكرة الكابتن سامي الشيشيني.

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التحرير

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