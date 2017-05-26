30 مايو.. بدء المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في الزمالك

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أعلن غانم سلطان المدير الفنى لقطاع الكرة بنادي الزمالك، بعد الاجتماع مع إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة المرحلة الأولى لاختبارات قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، والتي ستبدأ من 30 مايو الحالى وحتى 14 يونيو المقبل.. والتي جاءت كالتالي:

◄ قطاع الناشئين مواليد 99 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 يومى الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع على مدار ثلاثة اسابيع وهي ايام 30/5 ، 31/5 ، 6/6 ، 7/6، 13/6 ،14/6 تبدأ من الساعه 9.30 مساءا وسعر استماراة الاختبارات 20 جنيها.

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◄ مدرسة الكرة مواليد : 2004 ، 2005 ، 2006 ،2007 ، 2008 يومى الاحد والاثنين من كل اسبوع على مدار اسبوعين وهي 4/6 ، 5/6 ، 11/6 ، 12/6 من الساعه 9.30 مساءا واستمارة الاختباات 20 جنيها.

ويرأس قطاع الناشئين بالزمالك الكابتن محمد صلاح؛ فيما يرأس مدرسة الكرة الكابتن سامي الشيشيني.