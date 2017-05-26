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الكنيسة القبطية تتطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد الحوادث الإرهابية

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مصراوي Masrawy

الكنيسة القبطية تتطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد الحوادث الإرهابية

03:09 م الجمعة 26 مايو 2017

الكنيسة القبطية تتطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد الحوادث الإرهابية

حادث اتوبيس المنيا

كتبت- حاتم أبو النور ونسمة فرج:

أصدرت الكنيسة القبطية بيانًا بشأن الحادث الإرهابي الذي استهداف 3 حافلات لنقل الأقباط إلى دير صموئيل غرب المينا.

وثمنت الكنيسة في بيانها اليوم الجمعة، استجابة المسئولين السريعة والتعامل مع الحادث، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر الحوادث التي تشوه صورة وتتسبب في الآم العديد من المصريين.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلًا و15 مصابا.

وأضاف بيان الكنيسة: "تلقينا بكل الالم والحزن أنباء ذلك الاعتداء الاثم الذي تعرض له مصريين أقباط في اثناء ذهابهم صباح اليوم الجمعة لنوال بركة احد الأديرة وأسفر عن عدد من الشهداء والجرحى في منطقة مغاغة في صعيد مصر" .

وتابعت:"وإذ نواسي كل هذه الأسر المجروحة ونتألم مع كل الوطن لهذا العنف والشر الذي يستهدف قلب مصر ووحدتنا الوطنية التي هي أثمن ما نملكه، ونحفظه ونحميه".

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

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