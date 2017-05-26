شاهد عيان يروي اللحظات الأولى من حريق سوق إمبابة
شاهد عيان يروي اللحظات الأولى من حريق سوق إمبابة
11:44 ص الجمعة 26 مايو 2017
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الحماية المدنية: السيطرة على حريق سوق إمبابة
كتب - محمد شعبان:
تصوير - محمود ابو ديبة:
قال شهد عيان من قاطني منطقة المنيرة، اليوم الجمعة، إن ألسنة النيران امتدت إلى محلات الملابس بمنطقة سوق إمبابة.
وأضاف شاهد العيان، في اتصال هاتفي بمصراوي، أن حريق محدود نشب صباح اليوم بمنطقة السوق، لم يستطع الأهالي إخماده، مما أدى إلى تفاقم الحريق.
وبحسب شاهد العيان، تعوق الإشغالات وضيق الشوارع وصول عربات الإطفاء إلى أقرب نقطة من موقع الحريق، مشددا على أن حالة من الهلع انتابت قاطني المنطقة الملاصقة للسوق في ظل تصاعد الأدخنة.
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