مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمول

المنيا - ريمون الراوي:

قالت مصادر كنسية من خدام مطرانية مغاغة، إن أتوبيس رحلات قادم من محافظة بني سويف وعدد من السيارات تعرض لاعتداء من قبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، كاشفين أن من بين السيارات سيارة ربع نقل من إحدى القرى التابعة لمركز مغاغة، كانت تقل 16 قبطيًا.

وأوضحت المصادر الكنسية، أن سبب بطء المعلومات الواردة من محل الواقعة لبعد المكان عن تغطية شبكات المحمول الثلاث.

وأشارت مصادر أمنية بمديرية أمن المنيا، إلى أنه جارٍ الإحاطة بكل تفاصيل الهجوم المسلح على الأقباط من زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف" أقصى شمال غرب المحافظة، مؤكدًا أن اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، يرافقه اللواء محمود عفيفي، مدير قطاع البحث الجنائي، وقيادات مديرية أمن المنيا انتقلوا لموقع الحادث.

وقال اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، إن الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم المسلح على زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، بلغت 23 شهيدًا و25 مصابًا حتى الآن.