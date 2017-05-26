طرق منزلية سريعة لإخفاء جذور الشعر غير المصبوغة

كتب - هشام عواض:

تلجأ بعض النساء إلى تغيير إطلالتهن بصبغ الشعر، إلا أن بعد ذلك تواجههن مشكلة تجعل مظهر الشعر سئ وتسبب الإحراج وهي شكل جذور الشعر غير المصبوغة.

وهناك بعض الحيل السريعة تساعد في إخفاء جذور شعرك غير المصبوغة، حتى تقومين بصبغ الجذور، ونقدم 5 طرق سريعة، بحسب موقع "prevention".

- استخدمي ربطات الشعر بطرق مرحة وكلاسيكية، لإخفاء الجذور.

- ضعي الشامبو الجاف على الجذور، حيث يعمل لونه الفاتح على تفتيح لونها، إذا لم تقومي بفرك الشامبو وتمشيط شعرك.

- لا تقومي بعمل تسريحات تمليس الشعر من الجذور، لأن تمليسه وسحبه إلى الخلف يسلط الأنظار على جذوره، فحاولي نفش الشعر من الأمام.

- لا تفرقي شعرك، لأن فرقه إلى أي جهة يجعل جذوره واضحة أكثر، لكن دعيه ينسدل بطريقةٍ طبيعية، حتى لا يجري التركيز على الجذور.

- استخدمي Root Concealer أو خافي عيوب الجذور، وهو بخاخ ملون يأتي بدرجات مختلفة، ترشينه على جذور شعرك، فيغلفها بطبقةٍ لونية تستمر حتى غسله.