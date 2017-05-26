أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال في مقدمة قوية عن حادث اليوم " سامحوني عن الالفاظ اللي أول مرة استخدمها" -
كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة" -
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى -
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط -
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر -
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا -
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا -
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة -
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية -
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

11:50 ص الجمعة 26 مايو 2017

هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

تعرض أتوبيس يقل أقباطا لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

وقال مصدر أمني لـ"مصراوي": "إن مديرية أمن المنيا، تلقت إشارة بوقوع حادث جسيم بتلك المنطقة، رافضًا الإفصاح عن مدى الخسائر أو تفاصيل الحدث، وأضاف: نحن في طريقنا لموقع الحادث للإحاطة بكل التفاصيل".

وقالت مصادر كنسية من خدام مطرانية مغاغة والعدوة: "إن أنباء وردت عن تعرض أتوبيس رحلات وعدد من السيارات، المتوجهة لزيارة الدير صباح اليوم الجمعة، جرى استيقافها من قبل مسلحين، وتصفية أعداد من مستقليها".

وفي اتصال هاتفي من "مصراوي" مع مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، أكد توجهه لموقع الحادث للمعاينة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل...

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ المنيا لـ

    محافظ المنيا لـ"مصراوي": الأمن يطوق محيط الهجوم على زاور"الأنبا صموئيل"

    أخبار
  • هجوم أتوبيس

    هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)

    أخبار
  • محافظ المنيا لـ

    محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار دير

    أخبار
  • إصابة ١٥ شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

    إصابة ١٥ شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • 10 معلومات عن أول مرشح محتمل للرئاسة..

    10 معلومات عن أول مرشح محتمل للرئاسة.. "مرسي نقطة سوداء والسيسي حمىأخبار

  • بالفيديو - خطأ مهني يكشف سر

    - خطأ مهني يكشف سر "سحلية" رامز تحت الأرضفنون

  • الحكومة تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبل

    تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبلأخبار

  • "أوبر " تطلق خدمة جديدة لمراقبة السائق وتوفير الأمان للراكبسيارات

  • رد فيفي عبده على الشيخ سالم عبد الجليل

    رد فيفي عبده على الشيخ سالم عبد الجليلفنون

  • بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوق

    بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوقأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا

"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا

بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»

بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»

السيسي: حذرت من توافد إرهابيي سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية

السيسي: حذرت من توافد إرهابيي سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية