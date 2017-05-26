هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تعرض أتوبيس يقل أقباطا لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

وقال مصدر أمني لـ"مصراوي": "إن مديرية أمن المنيا، تلقت إشارة بوقوع حادث جسيم بتلك المنطقة، رافضًا الإفصاح عن مدى الخسائر أو تفاصيل الحدث، وأضاف: نحن في طريقنا لموقع الحادث للإحاطة بكل التفاصيل".

وقالت مصادر كنسية من خدام مطرانية مغاغة والعدوة: "إن أنباء وردت عن تعرض أتوبيس رحلات وعدد من السيارات، المتوجهة لزيارة الدير صباح اليوم الجمعة، جرى استيقافها من قبل مسلحين، وتصفية أعداد من مستقليها".

وفي اتصال هاتفي من "مصراوي" مع مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، أكد توجهه لموقع الحادث للمعاينة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل...