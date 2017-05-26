إعادة فتح صالتي ركاب في مطار برلين-شونفيلد بعد نشوب حريق في مطعم
إعادة فتح صالتي ركاب في مطار برلين-شونفيلد بعد نشوب حريق في مطعم
12:39 م الجمعة 26 مايو 2017
مطار برلين شونفيلد
برلين - (د ب أ):
تسبب حريق اندلع في مطعم لتقديم الوجبات السريعة بمطار برلين-شونفيلد بالعاصمة الألمانية صباح اليوم الجمعة في إصابة عاملين اثنين.
وقال متحدث باسم المطار إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وأضاف المتحدث أنه تم فتح صالتي الركاب (إيه) و(بي) عقب إخلائهما جراء الحريق، مضيفا أن الركاب بإمكانهم الآن تسجيل الوصول داخل الصالتين.
وبحسب بيانات المتحدث، فإن الحادث لم يتسبب في إلغاء رحلات، لكنه أدى إلى تأخير بعضها، مضيفا أنه ليس من المستبعد أن بعض الركاب فاتهم رحلات ربط.
وذكر المتحدث أنه سيجرى العمل الآن على إنهاء تكدس الركاب على وجه السرعة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع قبيل الساعة الثامنة صباحا (التوقيت المحلي) في دقائق معدودة.
وانبعث الدخان من الحريق المشتعل داخل المطعم مما استلزم إخلاء صالتي الركاب من أجل إجراء عمليات التهوية، فيما احتشد الركاب في ساحة انتظار السيارات بالخارج.
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