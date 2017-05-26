4 أمور لا تفعلها بسيارتك خلال شهر رمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ساعات ويبدأ أول أيام شهر رمضان الكريم، والذي بقدر ما يحمل من مشاعر روحانية وتقاليد عريقة تسهم بشكل رئيسي في إسعاد النفس وتقربها لطاعة الله، إلا أن الصيام أيضًا يقل فيه النشاط وتزيد حالة الخمول فى جميع المواقع الإنتاجية.

ولعل السيارات واحدة من الأشياء التي تتأثر بالشهر الكريم، ليس فقط بنمط الاستخدام والذي يختلف عن أي فترة أخرى، ولكن في الصيانة والنظافة وغيرها من العوامل الحيوية التي لا يمكن فعلها على النحو الأمثل قبل الإفطار للازدحام الشديد وقلة الجهد، أو بعده لضيق الوقت.

وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم الأمور التي يجب القيام بها للحفاظ على أداء السيارة قبل الدخول في الشهر الكريم..

الصيانة

لا يخفى على أصحاب السيارات مدى صعوبة اليوم الذي يقرر فيه التوجه إلى أحد مراكز الصيانة لإجراء الإصلاحات الدورية الخاصة بالسيارة، ولذلك فإن إتمام الصيانة المستحقة للسيارات يجب أن يكون قبل رمضان، لصعوبة تحقيق ذلك في الشهر الكريم.

التنظيف

شاهد أيضا

على الرغم من كون تنظيف السيارة إحدى أهم الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المرء لضياع بعض الوقت قبل المغرب، فإن النتائج المرجوة من هذا الأمر قد لا يكون على مستوى طموحات صاحب السيارة، نظرًا لكون بعض العاملين في مجال التنظيف داخل محطات الوقود ومراكز الصيانة قد لا يكونوا على قدر كبير من النشاط.

التكييف

إذا كان بإمكان المرء التغاضي عن استخدام التكييف في بعض الأيام من فصل الصيف، فإن ذلك لن يكون متاحًا في أوقات الصيام، وهو الأمر الذي يتطلب التأكد من عمل مُكيف السيارة بصورة جيدة قبل الدخول في الشهر الكريم.

الحرارة

يظل التأكد من جودة دورة التبريد الخاصة بالسيارة على رأس أولويات العوامل الخاصة بالسيارة، لاسيما في فصل الصيف وشهر رمضان، والذي يشهد استخدام السيارات بشكل عام للمكيف لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعها داخل السيارة، والتي تتأثر بدورها بالكميات الهائلة التي تضخها المكيفات في المركبات المجاورة.