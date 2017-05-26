اليوم.. شيخ الأزهر يتلقي وزير الداخلية الألماني ورئيس "البوندستاج"
اليوم.. شيخ الأزهر يتلقي وزير الداخلية الألماني ورئيس "البوندستاج"
11:25 ص الجمعة 26 مايو 2017
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب - محمود مصطفى:
وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قاعة مؤتمرات "ميسه برلين"، بالعاصمة الألمانية، لإلقاء خطاب حول "التعايش السلمي والحوار بين الحضارات" خلال احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا التي تقيمها الكنيسة البروتستانتية بمناسبة مرور 500 عام على تأسيسها.
كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد سافر إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي، لحضور احتفالية مرور 500 عام على تأسيس حركة الإصلاح الديني في أوروبا.
وسيلتقي شيخ الأزهر اليوم، وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، ورئيس البرلمان الألماني بالبوندستاج نوربرت لامرت، ووزير الدولة لشؤون الخارجية فالتر ليندنر، ووزير الدولة الألماني لشؤون الرئاسة.
ومن المقرر أن تركز اللقاءات على تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والسياسية الألمانية من أجل التأكيد على قيم التعايش والسلام .
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