ميركل تصل إلى صقلية وسط ترقب لمفاوضات صعبة في قمة مجموعة السبع

برلين - (د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى صقلية، اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى.

ومن المنتظر أن تدور الموضوعات الخلافية بين قادة دول مجموعة السبعة حول تحرير التجارة وحماية المناخ وسياسة الهجرة.

وترى الحكومة الألمانية أن القمة ستكون ناجحة إذا لم يتم اتخاذ قرارات تؤدي إلى نكوص عن الاتفاقيات السارية.

وتتأهب المستشارة الألمانية إلى مفاوضات صعبة في ظل مشاركة أربعة قادة جدد في القمة، وهم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الإيطالي ومضيف القمة باولو جينتيلوني.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل هي أقدم رئيسة حكومة وسط مجموعة السبعة حاليا.

ويمثل تراجع ترامب عن سياسة التجارة والمناخ التي كان يتبعها سلفه باراك أوباما مشكلة للاتفاق الضروري على صيغة البيان الختامي للقمة. ذلك إلى جانب انتقاد ترامب الحاد لفوائض الميزان التجاري الألماني خلال لقائه مع قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس في بروكسل.