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إقلاع الطائرة الجديدة لمصر للطيران من مصنع بوينج إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

إقلاع الطائرة الجديدة لمصر للطيران من مصنع بوينج إلى القاهرة

10:49 ص الجمعة 26 مايو 2017

إقلاع الطائرة الجديدة لمصر للطيران من مصنع بوينج إلى القاهرة

إقلاع الطائرة الجديدة لمصر للطيران

سياتل - طه عبيد:

أقلعت فجر اليوم الجمعة، الطائرة الرابعة الجديدة التي تسلمتها شركة للطيران من طراز البوينج (B737-800 NGs)، من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الإمريكية، في طريقها إلى القاهرة، وعلى متنها 27 راكبًا من أعضاء وفد الشركة برئاسة المهندس وجيه صبحي، المكلف بإنهاء إجراءات استلامها لتنضم إلى أسطول الشركة ضمن خطة تحديث الأسطول.

وأكد المهندس وجيه صبحي، رئيس الوفد، أنه "قبل اقلاع الطائرة الجديدة رحلة رقم 3330 تم إنهاء كافة الاعتمادات اللازمة للطائرة، ومنها تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي FAA، والموافقة على التصدير يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري، وتم تحميل كافة بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر بالطائرة وغيرها من تجهيزات الشركة".

وأشار صبحي في تصريحات صحفية، إلى أنه من المقرر أن تتوقف الطائرة ترانزيت بجزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطي للتزود بالوقود، بعد رحلة طيران 7 ساعات، يليها 6 ساعات من الطيران لتصل إلى مطار القاهرة مساء الجمعة.​

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