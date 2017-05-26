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سماع أصوات قصف بالسلاح الثقيل في العاصمة الليبية

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مصراوي Masrawy

سماع أصوات قصف بالسلاح الثقيل في العاصمة الليبية

11:10 ص الجمعة 26 مايو 2017

سماع أصوات قصف بالسلاح الثقيل في العاصمة الليبية

طرابلس - (د ب ا):

أكد سكان في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الجمعة أن قصفًا بالسلاح الثقيل يتواصل منذ ثلاث ساعات تقريبًا في عدد من ضواحي المدينة، بينها أحياء أبوسليم، والهضبة، وغرب عين زارة، وباب بن غشير.

وشوهدعمود دخان يتصاعد من المنطقة الواقعة بين أبوسليم والهضبة.

وقال شهود عيان من المنطقة، اتصلت بهم موقع "بوابة الوسط" إن إطلاق الرصاص بدأ منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، ولم تعرف الأسباب بعد، ولا الأطراف التي تتبادل إطلاق النار.

وتشهد ليبيا اضطرابات وانفلاتا امنيا منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى تنازع شار ثلاث حكومات على إدارتها؛ وهى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، و المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب ،وحكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي ،المدعومة من الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

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