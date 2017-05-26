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الصين تحلم باستضافة كأس العالم

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الصين تحلم باستضافة كأس العالم الصين تحلم باستضافة كأس العالم

التحرير

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قال نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، زهانج جيان، إن استضافة الصين لكأس العالم في المستقبل يمثل حلمًا كبيرًا للبلاد، رافضًا في الوقت ذاته الإشارة إلى الموعد المحتمل لتقدم بلاده بملف لاستضافة العرس العالمي، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أوضح زهانج، أن استضافة كأس العالم يعد حلم الكثير من الصينين، إلّا أن بلاده لم تقرر بعد أي نسخة ستتقدم بطلب لاستضافتها بعد، مشيرًا إلى أن بلاده ستحدد النسخة من خلال التقدم بطلب رسمي لاستضافتها، لكن ينبغي أولًا التحضير جيدًا وزيادة شعبية اللعبة في البلاد وتطوير مستوى اللعبة بشكل عام.

أضاف زهانج، أن استضافة المونديال يتطلب الوفاء ببعض المعايير وضعها الفيفا، ما لا يتوفر في الصين في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى قدرة الصين على استضافة المونديال قريبًا.

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وفي ظل تأكيد رئيس الصين شي جين بينج على رغبته الكبيرة في أن تتأهل بلاده إلى المونديال واستضافته بل والفوز به مستقبلًا، أثيرت التكهنات حول احتمالية استضافة الصين للعرس العالمي في نسخة 2030 أو 2034، ليخرج زهانج ويؤكد عدم وجود خطة لاستضافة المونديال من قبل الصين في الوقت الحالي.

 

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التحرير

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