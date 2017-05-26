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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وأما عن حالة البحر الاحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محكما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

الإسكندرية 17 30

مطروح 16 27

بورسعيد 19 27

دمياط 20 28

بلطيم 19 30

الإسماعيلية 17 33

السويس 19 33

العريش 12 28

نخل 12 30

طابا 17 31

الطور 20 30

مرسى علم 24 33

الغردقة 22 34

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كاترين 12 26

سيوة 20 35

المنيا 18 34

الفيوم 19 34

رأس سدر 19 32

أبوسمبل 21 39

وسط الدلتا 19 33

أسيوط 17 35

سوهاج 19 36

الأقصر 20 38

أسوان 21 39

شلاتين 25 35

حلايب 26 32

الوادى الجديد 21 38

قنا 20 38

نويبع 23 33

السلوم 16 26

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