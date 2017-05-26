النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

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قال المستشار أحمد العراقي، مدير مركز معلومات هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء تعليمات المستشار علي رزق رئيس هئية النيابة الادارية، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في واقعة فساد وإهدار المال العام بشركة بيع المصنوعات المصرية.

وأضاف العراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على "العاصمة"، أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة لرد حق الدولة بالكامل، مطالبا من يحمل المستندات التوجه لمقر هيئة النيابة الإدارية للتحقق من صحتها، مؤكدا أن رئيس هيئة النيابة الإدارية لا يدخر أي جهد لمكافحة الفساد.