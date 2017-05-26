أخبار عاجلة

كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة" -
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى -
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط -
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر -
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا -
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا -
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة -
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية -
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث -
'المحامين" تعلن الحداد على ضحايا المنيا.. وتدعو النقابات المهنية للاجتماع الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

Google+ Print
النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار أحمد العراقي، مدير مركز معلومات هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء تعليمات المستشار علي رزق رئيس هئية النيابة الادارية، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في واقعة فساد وإهدار المال العام بشركة بيع المصنوعات المصرية.

وأضاف العراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على "العاصمة"، أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة لرد حق الدولة بالكامل، مطالبا من يحمل المستندات التوجه لمقر هيئة النيابة الإدارية للتحقق من صحتها، مؤكدا أن رئيس هيئة النيابة الإدارية لا يدخر أي جهد لمكافحة الفساد.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

صور| شريف إسماعيل ووزيري التعليم والصحة يتابعون ضحايا حادث المنيا بمعهد ناصر

صور| شريف إسماعيل ووزيري التعليم والصحة يتابعون ضحايا حادث المنيا بمعهد ناصر

صور| مصابو «هجوم المنيا» ينشغلون بموتاهم: «ياريتنا رحنا معاكم»

صور| مصابو «هجوم المنيا» ينشغلون بموتاهم: «ياريتنا رحنا معاكم»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا حادث المنيا

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا حادث المنيا