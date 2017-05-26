رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور

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قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل «ملوك الصالات» بفرع النادي بالشيخ زايد، أمس الخميس، إن النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور؛ من أجل تسهيل عودتهم إلى المدرجات مرة أخرى.

وأضاف طاهر، أن قاعدة البيانات ستسهل من عملية بيع التذاكر إلى الجمهور، مع معرفة هوية كل فرد يحصل على تذكرة ليحضر المباريات.

وتابع، «على الجمهور أن يلتزم بتشجيعه لناديه فقط، وأن ينظم من صفوفه في المدرجات؛ حتى تزيد أعداد الحضور من مباراة لأخرى»، مؤكدًا أن عودة الجمهور تزيد من قيمة وقوة الأهلي خلال مشاركته في البطولات المختلفة.

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وأشار رئيس الأهلي، إلى أن جمهور الأهلي سيتواجد في مباراة الفريق المقبلة مع الوداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستتفاوض إدارة النادي مع «الجهات الأمنية»؛ من أجل زيادة الأعداد في المباريات التي تلي لقاء الوداد.

وشدد، على أن المجلس واجه تحديات في أثناء تطويره للبنية التحتية للنادي في فروعه الثلاث، ولكن نجح في مهمته حتى الآن، موضحًا أن مجلس الإدارة بذل جهدًا من أجل إعادة تسويق اسم النادي الأهلي بما يليق به، وأن اسم النادي الأهلي يسوق نفسه، ويجب علينا ترك النادي في حالة أفضل مما تسلمناه عليه.