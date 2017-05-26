أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور

Google+ Print
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل «ملوك الصالات» بفرع النادي بالشيخ زايد، أمس الخميس، إن النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور؛ من أجل تسهيل عودتهم إلى المدرجات مرة أخرى.

وأضاف طاهر، أن قاعدة البيانات ستسهل من عملية بيع التذاكر إلى الجمهور، مع معرفة هوية كل فرد يحصل على تذكرة ليحضر المباريات.

وتابع، «على الجمهور أن يلتزم بتشجيعه لناديه فقط، وأن ينظم من صفوفه في المدرجات؛ حتى تزيد أعداد الحضور من مباراة لأخرى»، مؤكدًا أن عودة الجمهور تزيد من قيمة وقوة الأهلي خلال مشاركته في البطولات المختلفة.

شاهد أيضا

وأشار رئيس الأهلي، إلى أن جمهور الأهلي سيتواجد في مباراة الفريق المقبلة مع الوداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستتفاوض إدارة النادي مع «الجهات الأمنية»؛ من أجل زيادة الأعداد في المباريات التي تلي لقاء الوداد.

وشدد، على أن المجلس واجه تحديات في أثناء تطويره للبنية التحتية للنادي في فروعه الثلاث، ولكن نجح في مهمته حتى الآن، موضحًا أن مجلس الإدارة بذل جهدًا من أجل إعادة تسويق اسم النادي الأهلي بما يليق به، وأن اسم النادي الأهلي يسوق نفسه، ويجب علينا ترك النادي في حالة أفضل مما تسلمناه عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»