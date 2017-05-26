العدل الأمريكية تطعن على تعليق مرسوم ترامب للهجرة أمام المحكمة العليا

واشنطن - (د ب أ):

قالت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، إنها ستواصل دفاعها بقوة أمام المحاكم الأمريكية حتى تتمكن من تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب المتعلق بحظر السفر.

وقال وزير العدل جيف سيشنز إن وزارته ستحيل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وأوضح سيشنز -في بيان له- أن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب "يقع ضمن صلاحياته القانونية للحفاظ على أمن البلاد".

وتابع البيان أن "الرئيس ليس مطلوبا منه أن يسمح بدخول أشخاص من دول ترعى الإرهاب أو تؤويه حتى يقرر هو إمكانية فحصهم بشكل دقيق وإنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن بعض القضاة أوضحوا أن الأمر التنفيذي يعد ممارسة دستورية لواجب الرئيس بحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.

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