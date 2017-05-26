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ترامب يصل إلى صقلية في أجواء تنذر بمباحثات عسيرة لمجموعة السبع

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مصراوي Masrawy

يصل إلى صقلية في أجواء تنذر بمباحثات عسيرة لمجموعة السبع

02:30 ص الجمعة 26 مايو 2017

ترامب يصل إلى صقلية في أجواء تنذر بمباحثات عسيرة لمجموعة السبع

تاورمينا - (د ب أ):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إلى جزيرة صقلية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

ويلتقي ترامب، اليوم الجمعة، في تاورمينا عاصمة الجزيرة، برؤساء دول وحكومات الدول الصناعية الأوروبية الكبرى بعد يوم من حضوره قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي عقدت في بروكسل عاصمة الاتحاد.

ويتوقع أن تتسم المشاورات التي تستمر يومين بالصعوبة؛ لاختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجموعة خاصة في موضوعات حماية المناخ وسياسة الهجرة.

وتراهن واشنطن بسياسة ترامب التي ترفع شعار "أمريكا أولًا" على التفاوض مجددا حول الاتفاقات السابقة التي ستحاول الولايات المتحدة الآن استغلالها لصالحها.

ستكون اجتماعات مجموعة السبع محك اختبار حقيقي للاتفاقيات الدولية التي أبرمت حتى الآن مثل اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي.

وتضم مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

 

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