صورة وخبر: ترامب يطئطئ رأسه أمام قادة "الناتو"
صورة وخبر: ترامب يطئطئ رأسه أمام قادة "الناتو"
01:11 ص الجمعة 26 مايو 2017
ترامب وقادة الناتو (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
استقبل قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينهم للمرة الأولى، الخميس، حيث يسعون لاسترضاء الرئيس الجديد والحصول على تأكيد فيما يتعلق بالتزام بلاده تجاه الحلف.
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لترامب يقف في مقدمة عدد من قادة الدول الأعضاء في حلف "الناتو" أمام مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان ترامب وصف الحلف بأنه "عفا عليه الزمن" وطالب بزيادة المشاركة في مكافحة الارهاب وهدد بوقف الدعم ما لم يعزز الأعضاء الآخرين نفقات الدفاع.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألتزام بلادها بتحمل تكاليف الإنفاق الدفاعي التي تقرها قواعد الحلف، فيما أعلن قادة التحالف مشاركتهم في حرب "داعش" لاسترضاء ترامب.
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