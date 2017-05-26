فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

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أكد سامح شكرى وزير الخارجية، إن العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني وثيقة ومحمية بتاريخ وعندما يكون هناك أي سوء فهم يتم توضيحه، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كان واضحًا وصادقًا، لأنه جاء للرد على العديد من الإتهامات التي وجهت إلينا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، أمس الخميس، إن مصر تعمل من أجل الخير، وليس المؤامرة على أشقائها، مشددًا، مساعي الدولة المصرية لتحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني وطموحات شعبها على المستوى الداخلي، ومصر ليس لها دوافع لزعزعة الأمن في السودان.

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وأوضح، إن هناك حالة تكامل بين مصر والسودان، وارتباط جغرافي، وكلما زاد التعاون كلما عززنا من قدراتنا المشتركة، متابعًا، "لابد من مراجعة منت أثير وطرحة من الرئيس السوداني".