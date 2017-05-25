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الرئيس الألماني: العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستبقي وثيقة بعد الـ"بريكست"

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني: العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستبقي وثيقة بعد الـ"بريكست"

11:22 م الخميس 25 مايو 2017

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

(د ب أ): 

قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستبقى وثيقة حتى بعد خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة، حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها، ألقاها شتاينماير لدى منحه جائزة كارل الأكبر للمؤرخ البريطاني تيموثي جارتون أش، اليوم الخميس، في مدينة آخن غربي ألمانيا.

وأضاف شتاينماير "سنبقى جيران وسنبقى متضافرين معا بشدة".

وتابع شتاينماير أن على بريطانيا أن تجيب لهذه الأسباب سؤالا عن دورها المستقبلي، متسائلا بدوره: "هل ستعود إلى اللعبة القديمة بشأن توازن القوى – أم إلى الريبة في القياسات الدقيقة بشأن هذه التوازنات؟"

وأعرب شتاينماير عن أمله في أن تظل بريطانيا جزءا من الفكرة الأوروبية وأن تحصد جهود مكانتها في العالم.

وذكر شتاينماير:" الفكرة الأوروبية التي تدعو لسيادة الحق فوق التعسف، وسيادة الحرية فوق الأيديولوجيا الشمولية، تبقى هدفا بريطانياً أيضا – وواجبا أمام السياسة الدولية".

وأكد شتاينماير قائلا إن هذه الفكرة لا يمكن أن تكتسب قوة في العالم إلا بالعمل المشترك.

يشار إلى أن البريطانيين صوتوا في يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن تبدأ البريطانية مفاوضات الخروج التي تستغرق عامين مع التكتل نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

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