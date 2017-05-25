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ماكرون: يجب ألا تتخذ واشنطن قرارًا متسرعًا بشأن اتفاق باريس للمناخ

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مصراوي Masrawy

ماكرون: يجب ألا تتخذ واشنطن قرارًا متسرعًا بشأن اتفاق باريس للمناخ

11:09 م الخميس 25 مايو 2017

ماكرون: يجب ألا تتخذ واشنطن قرارًا متسرعًا بشأن اتفاق باريس للمناخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ):

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من الإدارة الأمريكية عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن اتفاق باريس حول المناخ.

و قال ماكرون - في مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، الخميس، عقب لقائه بالرئيس دونالد على هامش قمة الناتو ببروكسل - إنه ذكر دونالد ترامب بأهمية الالتزامات الخاصة بهذه الاتفاق بالنسبة للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن المسؤولية الجماعية تقتضي الإبقاء على الطابع العالمي لهذا الاتفاق غير المسبوق.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد عبر خلال حملته الانتخابية، عن رغبته في الخروج من الميثاق العالمي ضد الاحتباس الحراري إلا أنه لم يحسم الأمر بعد.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل، الخميس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في السفارة الأمريكية في بروكسل، في أول لقاء بينهما أشاد خلاله بـ"فوزه الرائع" في الانتخابات الرئاسية. وبعد المصافحة التقليدية، أسهب دونالد ترامب في تهنئة ضيفه الذي يصغره بأكثر من 30 عامًا.

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