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الزراعة: تحذر من كارثة «خلطة العفاريت» تتسبب في أخطر الأمراض

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الزراعة: تحذر من كارثة «خلطة العفاريت» تتسبب في أخطر الأمراض الزراعة: تحذر من كارثة «خلطة العفاريت» تتسبب في أخطر الأمراض

أكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أن انتشار المبيدات الحشرية مجهولة المصدر، والتي يتم بيعها بطرق غير مشروعة على الأرصفة، والمعروفة لدى الفلاحين والمزارعين بـ «خلطة العفاريت»، أو «الخلطة الجهنمية»، والتي تستخدم في مكافحة الآفات والحشرات بالمحاصيل الزراعية، أن تلك الخلطة لها أضرار خطيرة ومميتة على صحة الإنسان والبيئة والأراضي الزراعية.

حيث أكد أمين عام مساعد لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة الدكتور «مصطفى عبد الستار»، أن اللجنة قد حذرت المزارعين والفلاحين من استخدام المبيدات الحشرية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها من قِبل بعض معدومي الضمير والتي تسمى بالخلطة الجهنمية أو خلطة العفاريت، والتي يتم فيها مزج مجموعة مختلفة من المبيدات الحشرية مجهولة المصدر، والمصنعة تحت بير السلم لمقاومة الآفات والحشرات التي تهاجم المحاصيل الزراعية.

 

وأوضح تقرير لجنة الآفات بوزارة الزراعة، أن تلك الخلطة تعتبر من الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض الخطيرة في ، وعلى رأسها مرض السرطان، كما أوضح أنها تسبب أضرار بالغة للبيئة والأراضي الزراعية على حدٍ سواء.

كما كشف التقرير على أن هناك العديد من المبيدات الحشرية، التي دخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية، والتي تسبب تهديداً حقيقياً على الصحة العامة والبيئة الزراعية، لأنها تتسبب في ارتفاع معدلات متبقيات المبيدات الحشرية على المزروعات والمنتجات الزراعية.

المصدر : مصرفايف

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