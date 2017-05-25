4 أطعمة تجنب تناولها مع الحليب.. تسبب أضراراً كارثية

شيماء مصطفى

يعتبر الحليب من المكملات الغذائية المهمة التى يفضل تناولها كثيرا، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يحدز من تناولها بجانب الحليب لأنها تسبب أضراراً على الجهاز الهضمي وذلك وفقا لموقع "Healthsite".

1- الحليب والفواكه

يفضل البعض إعداد عصير الفواكه باللبن كالموز وغير ذلك، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بتجنب تحضير عصائر بعض الفواكه مع اللبن خاصة الأناناس والفراولة والليمون لأن هذه الفواكه ترفع حرارة الجسم وتزيد من صعوبة الهضم، إلا أن اللبن يمنح إحساساً بالبرودة والانتعاش، وهما صفتان متعارضتان قد يؤثران على الجهاز الهضمي.

2- الحليب واللحوم

يتميز الحليب كعنصر مهم فى العديد من الوجبات التى يتم تناولها حول العالم، ولكن أغلب الوجبات تحتوى على اللحم أيضا مثل الدجاج أو لحم البقر، إلا أن خبراء التغذية يحظرون بشدة الجمع بين اللحوم مع منتجات الألبان.

ويرى الخبراء أن الحليب طعام كامل في حد ذاته، وأن الجمع بين ذلك مع أشكال أخرى من البروتينات المركزة مثل اللحوم سوف يضع الكثير من الضغط على الجهاز الهضمي، كما ان الحليب على عكس الأطعمة الأخرى لا يتم تقسيمها في الاثني عشر من الأمعاء الدقيقة، وبالتالي عندما تتناول الحليب لا تفرز المعدة عصيرها الهضمي.

3- الحليب والأسماك

الحليب والأسماك كلاهما لديهما الكثير من الفوائد، ولكن عند تناولهما بجانب بعضهما فمن الممكن ان تتضارب فوائدهما معا، فتعتبر الأسماك حارة بينما الحليب هو منتج مبرد، فعند تناولهما بجانب بعضهما من الممكن تسبب تسمم، ومن الممكن أن يؤثر على الجلد، كما أيضا من الممكن أن يسبب عوائق فى قنوات مختلفة من جسم الإنسان، مما ينتج عنها اضرار فى الدورة الدموية وأمراض بالقلب، كما أيضا يحظر بمن يعانون من سوء الهضم بمراعاة ذلك وعدم تناول الحليب والأسماك مع بعضهما، لانه من الممكن أن يسبب عسر الهضم.

4- الحليب والملح

يعتبر الملح والحليب نوعان معارضان لصفاتهما، لذلك يفضل تجنبهما بجانب بعضهما، كما يفضل لدى الجميع تناول الحليب بالسكر لانه يعطى طعما لذيذ ولا يعرضك لأى مشاكل، ولكن يكون السكر بكمية بسيطة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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