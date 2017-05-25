شاهد| فتاة تعرض «أعز ما تملك» للبيع في مزاد علني.. والسبب «صادم»

شيماء مصطفى

في سابقة تُعد الأولى من نوعها، قامت فتاة ألمانية تبلغ من العمر 18 عامًا عذريتها للبيع في مزاد على أحد المواقع على الإنترنت، حيث يضمن ذلك الموقع أن الفتاة لم تمارس الجنس من قبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية كانت كيم ذات الأصول الألمانية والنمساوية، قد قررت بيع جسدها من خلال وكالة «Cinderella Escorts» لتتمكن من تمويل دراستها وشراء شقة وسيارة.

وقالت الصحيفة أن الفتاة عرضت عذريتها للبيع مقابل 100 ألف يورو تذهب 20 ألفا منها للوكالة، وذلك في محاولة منها لإقناع الوكالة بنشر عرضها عبر موقعهم الإلكتروني.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الفتاة قامت بالتواصل مع الوكالة المتخصصة في بيع العذارى وأرسلت لهم رسالة قالت فيها: «مرحبا، أنا كيم وأود بيع عذريتي».

وقررت الفتاة الشابة بيع عذريتها في مزاد لتتمكن من استكمال دراستها في ألمانيا أو العاصمة النمساوية فيينا، ويشير موقع «Cinderella Escorts» إلى أنه يُثبت عذريتها بشهادة طبيب كما يُمكن للمشتري المحتمل أن يُجري الاختبارات التي يريدها على الفتاة.

وعلى موقع الوكالة تؤكد كيم أنها تحب شرب عصير البرتقال، بالإضافة إلى الأكلات اليونانية والورود، وقالت كيم: «أود أن أدرس في ألمانيا أو فيينا، وبهذه الأموال يمكنني شراء شقة ودفع نفقات الدراسة بالإضافة إلى شراء سيارة».

وعن عملية البيع، قالت الشابة إنها استلهمت الفكرة من أليكساندرا خافرين وهي عارضة أزياء رومانية كانت تبلغ من العمر 18 عاما، عندما باعت عذريتها مقابل 2.3 مليون يورو لرجل أعمال غير معروف من هونغ كونغ.

وتقول كيم، إنها مستعدة لمقابلة الشخص الذي سيدفع أعلى سعر في أي مكان في العالم طالما أنه سيتحمل جميع نفقات السفر، وأضافت الفتاة أنها ليست خائفة من الغرباء وذلك لأن الوكالة أخبرتها أنها يمكنها قطع ذلك الاجتماع في أية لحظة.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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