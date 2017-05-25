5 زيجات فنية أثارت جدلًا.. إحداهن بطلها حفيد رئيس الجمهورية.. وأخرى كشف سرها فيديو إباحي

شيماء مصطفى

زيجات فنية أثارت جدلًا.. إحداهن بطلها حفيد رئيس الجمهورية.. وأخرى كشف سرها فيديو إباحي

أثارت قضية الزواج السري بين الفنان أحمد سيعد والنجمة ريم البارودي ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت القصة عن أسرار عديدة يحويها الوسط الفني.

بالرغم من وقوع بعض الفنانات ضحايا ل للزواج السري سواء بزواجهن من فنانين آخرين أو من رجال أعمال وشخصيات عامة، إلا أن هناك زيجات كللت بالنجاح رغم رغبة الطرفين الالتزام بالسرية التي لن تفلح بعدما فضحت الصحافة أغلبها، وكانت آخر الزيجات السرية، التي أثارت جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، زواج أحمد سعد والفنانة ريم البارودي.

ولم تكن زيجة أحمد سعد وريم البارودي السرية هي الأولى من نوعها في الوسط الفني، بل سبقها عدد من الزيجات السرية.

أحمد سعد وريم البارودي

حلت الفنانة المتألقة ريم البارودي ضيفة على برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، والمذاع عبر فضائية «النهار»، وذلك في حلقة خاصة تتحدث خلالها البارودي عن قصة ارتباطها وانفصالها بالمغني الشعبي أحمد سعد.

وفجرت ريم البارودي مفاجأة معترفة بزواجها رسميا من أحمد سعد، قائلة: «كنت زوجة أحمد سعد على سنة الله ورسوله وتم الطلاق بيننا بشكل رسمي».

دينا وحسام أبو الفتوح

من أشهر الزيجات السرية التي هزت الوسط الفني، كانت زيجة الفنانة الاستعراضية دينا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.

وبالرغم من انتشار الشائعات بوجود علاقة بين دينا وأبو الفتوح، إلا أن النجمة الاستعراضية لم تعترف بالزواج إلا بعد افتضاح أمرها عن طريق مقطع فيديو فاضح لهما.

أحمد عز وزينة

ولا تزال قضية الثنائي أحمد عز وزينة تتفاعل وتعدّ الأشهر في الوسط الفني وتصدرت الوسائل الإعلامية، فمنذ أكثر من ثلاث سنوات وفتيل الأزمة بينهما مشتعل.

وتعود قصة خلافاتهما المتأزمة إلى إصرار النجم أحمد عز على إنكار نسب التوأمين زين الدين وعز الدين اللذين تصرّ زينة أنهما ابنا عز، وتؤكد حصول زواج عرفي بينهما، وهو ما أنكره عز، وتحولت علاقتهما إلى صراع دامٍ وتبادل بالتراشق بالكلمات من العيار الثقيل.

وبعد أشهر طويلة من النزاعات القضائية، حكمت محكمة الأسرة بإثبات نسب توأمي الفنانة زينة للفنان أحمد عز الذي لايزال حتى الآن يرفض إثبات نسبهما، وفي عز أزمة عز وزينة، برزت قضية أخرى تتعلق بالزواج السري لعز والفنانة أنغام، حيث ظهر عقد زواجهما علناً، ويقال إن زينة هي التي قامت بفضح هذا الزواج، بعد فترة من التزامها الصمت عادت أنغام وصرحت بأنها وعز تطلقا في العام 2012.

أحمد الفيشاوي

في قضية مماثلة، هزّت قضية إنكار الفنان أحمد الفيشاوي نجل الممثل فاروق الفيشاوي والممثلة سمية الألفي أبوته لابنته لينا، فما إن بدأت نجومية أحمد بالظهور للعلن حتى اهتزت بأزمة اجتماعية كبرى كادت أن تهدد نجوميته.

ونفى أحمد أبوته للينا إلى أن تراجع لاحقاً وأكد زواجه من هند عرفياً واعترف بنسب ابنته لينا، وكانت هند قد خاضت «معارك» شرسة مع أحمد في المحكمة؛ حتى انتزعت منه الاعتراف بابنتهما لينا.

ولكن بعد انتهاء الأزمة بينهما، عادت المياه إلى مجاريها بين أحمد وطليقته، وفي إحدى المرات، عمد أحمد لنشر صور تجمعه بطليقته هند الحناوي وهما يمارسان رياضة الغطس في إشارة منه إلى وجود صداقة بينهما.

اللبنانية قمر

الفنانة اللبنانية قمر عانت ولاتزال من مسألة إنكار نسب ابنها جيمي، وتعود تفاصيل القضية عندما أقامت قمر دعوى إثبات نسب لابنها ضد رجل الأعمال المصري صاحب قنوات ميلودي جمال مروان، تطالبه فيها باعترافه بأبوته لابنها بعدما أنكر زواجه منها.

وذكرت قمر في الدعوى أن جمال مروان نجل هدى عبدالناصر وأشرف مروان تزوج منها وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك طفل لكنها فوجئت أنه ينكر نسبه، وماتزال قمر حتى الآن تكافح من أجل تحقيق هدفها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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